Украинцев нет среди пострадавших в Италии и Португалии - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Граждан Украины нет среди пострадавших в результате взрыва вблизи аэропорта в Болонье, нет их и среди жертв лесных пожаров в Португалии. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"По имеющейся информации консулов, украинцев нет среди пострадавших в Болонье и Португалии", - сообщил Кирилич.
Напомним, 6 августа возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе взорвалась автоцистерна. Это спровоцировало серию взрывов. Сейчас количество пострадавших в результате взрывов на кольцевой дороге возле итальянской Болоньи выросло до 145 человек.
В то же время в Португалии пятый день подряд бушуют масштабные пожары.
Как сообщал УНН, МИД призвал украинцев воздержаться от посещения лесных регионов в туристической части Португалии - Алгарве.