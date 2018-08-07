Українців немає серед постраждалих в Італії та Португалії - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Громадян України немає серед постраждалих внаслідок вибуху поблизу аеропорту у Болоньї, немає їх і серед жертв лісових пожеж у Португалії. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС — начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
“За наявною інформацією консулів, українців немає серед постраждалих у Болоньї і Португалії”, — повідомив Кирилич.
Нагадаємо, 6 серпня біля аеропорту Болоньї в Італії на шосе вибухнула автоцистерна. Це спровокувало серію вибухів. Наразі кількість постраждалих у результаті вибухів на кільцевій дорозі поблизу італійської Болоньї зросла до 145 осіб.
У той же час у Португалії п’ятий день поспіль вирують масштабні пожежі.
Як повідомляв УНН, МЗС закликало українців утриматися від відвідин лісових регіонів у туристичній частині Португалії — Алгарве.