Украинцы смогут получить ID-карты в день выборов, чтобы реализовать свое право голоса - ГМСУ

"Для Государственной миграционной службы важно, чтобы каждый гражданин Украины смог реализовать свое право голоса на очередных выборах Президента Украины и 31 марта пришел на избирательный участок, имея на руках паспорт. Ведь именно паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или паспорта-книжечки является основанием для получения избирательного бюллетеня лицами, которым на день выборов исполнилось 18 лет и которые включены в список избирателей. Изготовленые паспорта можно будет забрать в территориальных органах и подразделениях ГМС на территории всей Украины также в канун и день проведения выборов 30 и 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

В миграционной службе рассказали, как проверить состояние оформления ID-карты:

• на официальном веб-сайте Государственной миграционной службы Украины по ссылке: https://dmsu.gov.ua/services/docstate.html;

• с помощью чат-бота ГМС в мессенджерах Viber и Telegram, который уведомляет о каждом новом этапе оформления документа до момента, когда он прибудет в подразделение для выдачи.

Как сообщал УНН, военным объяснили, как проголосовать на выборах президента.

Напомним, в течение 2018 граждане Украины оформили более 1,3 млн паспортов-карточек.



