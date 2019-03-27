Українці зможуть отримати ID-картки в день виборів, щоб реалізувати своє право голосу — ДМСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Виготовлені ID-паспорти громадяни України зможуть забрати у територіальних органах та підрозділах ДМС на території усієї України також у переддень та день проведення виборів 30 та 31 березня 2019 року, щоб реалізувати своє право громадянина України на чергових виборах президента. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДМСУ.
“Для Державної міграційної служби важливо, щоб кожен громадянин України зміг реалізувати своє право голосу на чергових виборах Президента України і 31 березня прийшов на виборчу дільницю, маючи на руках паспорт. Адже саме паспорт громадянина України у формі ID-картки або паспорта-книжечки є підставою для отримання виборчого бюлетеня особами, яким на день виборів виповнилося 18 років та яких включено до списку виборців. Вже виготовлені паспорти можливо буде забрати у територіальних органах та підрозділах ДМС на території усієї України також у переддень та день проведення виборів 30 та 31 березня 2019 року”, — йдеться у повідомленні.
У міграційній службі розповіли, як перевірити стан оформлення ID-картки:
• на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України за посиланням: https://dmsu.gov.ua/services/docstate.html;
• з допомогою чат-боту ДМС у месенджерах Viber та Telegram, який надсилає повідомлення про кожен новий етап оформлення документа аж до моменту, коли він прибуде до підрозділу для видачі.
Як повідомляв УНН, військовим пояснили, як проголосувати на виборах президента.
Нагадаємо, протягом 2018 року громадяни України оформили понад 1,3 млн паспортів-карток.