Украинцы уменьшили потребление газа за 11 месяцев почти на 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В течение января-ноября 2017 года населения использовало 24,5 млрд куб. м газа, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укртрансгаза".
"По состоянию на 30 ноября 2017 украинским потребителям транспортировано 24,5 млрд куб.м газа, что на 4,7% меньше чем за 11 месяцев прошлого года", - говорится в сообщении.
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Также в "Укртрансгаз" сообщили, что в январе-ноябре этого года поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины увеличилось на 587 млн куб.м или на 2,7% и составило 19 млрд куб. м.