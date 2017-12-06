Украинцы уменьшили потребление газа за 11 месяцев почти на 5%

"По состоянию на 30 ноября 2017 украинским потребителям транспортировано 24,5 млрд куб.м газа, что на 4,7% меньше чем за 11 месяцев прошлого года", - говорится в сообщении.

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Также в "Укртрансгаз" сообщили, что в январе-ноябре этого года поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины увеличилось на 587 млн ​​куб.м или на 2,7% и составило 19 млрд куб. м.