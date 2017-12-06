Українці зменшили споживання газу за 11 місяців майже на 5%

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Протягом січня-листопада 2017 року населення використало 24,5 млрд куб. м газу, що на 4,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби “Укртрансгазу”.

“Станом на 30 листопада 2017 року українським споживачам протранспортовано 24,5 млрд куб.м газу, що на 4,7% менше ніж за 11 місяців торік”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Укртрансгаз” у січні-листопаді збільшив транзит російського газу до ЄС на 16%

Також в “Укртрансгазі” повідомили, що у січні-листопаді цього року надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України збільшилось на 587 млн куб.м або на 2,7% і становило 19 млрд куб.м.

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