Українці зменшили споживання газу за 11 місяців майже на 5%

“Станом на 30 листопада 2017 року українським споживачам протранспортовано 24,5 млрд куб.м газу, що на 4,7% менше ніж за 11 місяців торік”, — йдеться у повідомленні.

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Також в “Укртрансгазі” повідомили, що у січні-листопаді цього року надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України збільшилось на 587 млн куб.м або на 2,7% і становило 19 млрд куб.м.