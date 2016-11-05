Украинцы получили две медали на Кубке мира по велотреку в Глазго
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Глазго (Шотландия) стартовал первый этап Кубка мира по велотреку в рамках которого копилка украинской команды пополнилась сразу двумя наградами, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию велоспорта Украины.
Чемпионка Европы из Украины Любовь Басова отметилась серебряной наградой в гонке кейрин. "Золото" в Симоны Крупецкайте (Литва), "бронзу" завоевала Кортни Филд (Австралия).
Зато титулованный велогонщик Андрей Винокуров завоевал бронзовую медаль в индивидуальном спринте, уступив поляку Камилу Кучинскому ( "золото") и россиянину Павлу Якушевскому ( "серебро").
Напомним, что Кубок мира - 2017 состоит из четырех этапов, которые пройдут в Великобритании, Голландии, Колумбии и США.