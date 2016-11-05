Українці здобули дві медалі на Кубку світу з велотреку у Глазго
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Глазго (Шотландія) стартував перший етап Кубка світу по велотреку в рамках якого скарбничка української команди поповнилася відразу двома нагородами, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію велоспорту України.
Чемпіонка Європи з України Любов Басова відзначилася срібною нагородою в гонці кейрін. "Золото" у Симони Крупецкайте (Литва), "бронзу" виборола Кортні Філд (Австралія).
Натомість титулований велогонщик Андрій Винокуров виборов бронзову медаль в індивідуальному спринті, поступившись поляку Камілу Кучинському ("золото") та росіянину Павлу Якушевському ("срібло").
Нагадаємо, що Кубок світу – 2017 складається з чотирьох етапів, котрі пройдуть в Великобританії, Голландії, Колумбії та США.