Украинцы за прошлый год рассчитались за тепло и горячую воду на 93% - НКРЭКУ

"Состояние расчетов населения по итогам 2016 года, по данным отчетности лицензиатов НКРЭКУ, не подтверждает информацию о существенном ухудшении уровня оплаты потребителей за предоставленные коммунальные услуги, который при условии своевременного прохождения расчетов по льготам и субсидиям в 2016 году, составляет почти 93%, что соответствует уровню оплаты в 2014-2015 гг.", - сообщили в Комиссии.

При этом, по информации НКРЭКУ, бюджетные учреждения на 100% рассчитались за потребленные коммунальные услуги, как это было в 2014-2015 годах.