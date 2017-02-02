Українці за минулий рік розрахувалися за тепло і гарячу воду на 93% - НКРЕКП

"Cтан розрахунків населення за підсумками 2016 року, за даними звітності ліцензіатів НКРЕКП, не підтверджує інформацію про суттєве погіршення рівня оплати споживачів за надані комунальні послуги, який за умови своєчасного проходження розрахунків по пільгам та субсидіям у 2016 році, складає майже 93%, що відповідає рівню оплати у 2014-2015 рр.", - повідомили у Комісії.

При цьому, за інформацією НКРЕКП, бюджетні установи на 100% розрахувалися за спожиті компослуги, як це було у 2014-2015 роках.