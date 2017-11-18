Украинцы с рекордами выиграли еще три медали на ЧМ по пауэрлифтингу

Наша Татьяна Мельник в весовой категории 72 кг стала рекордсменкой мира в жиме лежа с 178,5 кг и завоевала “золото” в этом виде.

Дмитрий Семененко (105 кг) завоевал звание чемпиона мира с суммой 1090 кг, и стал рекордсменом в приседе с результатом 445,5 кг.

Также отметим достижение Александра Рубеця (105 кг). Наш спортсмен занял второе место и установил мировой рекорд среди юниоров — 1079,5 в сумме, рекорд Европы среди юниоров в жиме лежа 290 кг, и юниорский рекорд мира в приседе, 433 кг.

Напомним, что ранее двое украинцев получили титул чемпионов мира по пауэрлифтингу: Лариса Соловьева и Андрей Наньев .