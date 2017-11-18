Українці з рекордами виграли ще три медалі на ЧС з пауерліфтингу

Наша Тетяна Мельник у ваговій категорії 72 кг стала рекордсменкою світу у жимі лежачі із 178,5 кг та виборола “золото” у цьому виді.

Дмитро Семененко (105 кг) виборов звання чемпіона світу із сумою 1090 кг, та став рекордсменом у присіді із результатом 445,5 кг.

Також відзначимо здобуток Олександра Рубеця (105 кг). Наш спортсмен зайняв друге місце та встановив світовий рекорд серед юніорів — 1079,5 у сумі, рекорд Європи серед юніорів у жимі лежачі 290 кг, та юніорський рекорд світу у присіді, 433 кг.

Нагадаємо, що раніше двоє українців здобували титул чемпіонів світу з пауерліфтингу: Лариса Соловйова та Андрій Наньєв.