Украинцы определились с первыми финалистами национального отбора на Евровидение-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017, что пройдет в Украине. В финал украинского отбора прошли Tayanna и Сальто Назад. Об этом сообщили организаторы в Facebook, передает УНН.
"В финал украинского отбора прошли "Tayanna" и "Сальто Назад". Их выступления мы сможем лицезреть еще 25 февраля (на финале национального отбора - ред.)", - говорится в сообщении.
Так, в финал не прошли "С.К.А.Й.", Роман Веремейчик и группа "LUMIERE", "Monochromea", "Laliko", "MamaRika" и Арсен Мирзоян.
Как сообщал УНН, в мае этого года в Киеве состоятся два полуфинала и финал Евровидения. Первый полуфинал состоится 9 мая, а второй - 11 мая, и финал состоится 13 мая. В двух полуфиналах будут соревноваться 37 стран.