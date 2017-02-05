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Украинцы определились с первыми финалистами национального отбора на Евровидение-2017

Киев • УНН

 • 12319 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017, что пройдет в Украине. В финал украинского отбора прошли Tayanna и Сальто Назад. Об этом сообщили организаторы в Facebook, передает УНН.

Украинцы определились с первыми финалистами национального отбора на Евровидение-2017

"В финал украинского отбора прошли "Tayanna" и "Сальто Назад". Их выступления мы сможем лицезреть еще 25 февраля (на финале национального отбора - ред.)", - говорится в сообщении.

Так, в финал не прошли "С.К.А.Й.", Роман Веремейчик и группа "LUMIERE", "Monochromea", "Laliko", "MamaRika" и Арсен Мирзоян.

Как сообщал УНН, в мае этого года в Киеве состоятся два полуфинала и финал Евровидения. Первый полуфинал состоится 9 мая, а второй - 11 мая, и финал состоится 13 мая. В двух полуфиналах будут соревноваться 37 стран.

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