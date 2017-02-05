Українці визначилися із першими фіналістами національного відбору на Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Відбувся перший півфінал національного відбору на Євробачення-2017 пройде в Україні. У фінал українського відбору пройшли Tayanna та Сальто Назад. Про це повідомили організатори у Facebook, передає УНН.
“У фінал українського відбору пройшли “Tayanna” та “Сальто Назад”. Їх виступи ми зможемо споглядати ще 25 лютого (на фіналі національного відбору — ред.),” — йдеться у повідомленні.
Так, у фінал не пройшли “С.К.А.Й”, Роман Веремейчик і гурт " LUMIERE“, “Monochromea”, “Laliko”, “MamaRika” і Арсен Мірзоян.
Як повідомляв УНН, цього травня у Києві відбудуться два півфінали та фінал Євробачення. Перший півфінал відбудеться 9 травня, а другий – 11 травня, та фінал відбудеться 13 травня. У двох півфіналах змагатимуться 37 країн.