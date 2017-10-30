Украинцы завоевали три медали на молодежном ЧМ по каратэ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Тенерифе (Испания) прошел Х чемпионат мира по каратэ среди кадетов, юниоров и молодежи на котором сборная Украины завоевала три награды, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию каратэ Украины.
Медали для сборной Украины, которая была представлена на престижных соревнованиях 33 спортсменами, получили Елизавета Сирош (U-21 -61 кг, "серебро"), Виктория Ващишин (кадеты, -54 кг, "бронза") и Андрей Торошанко (U- 21 -84 кг, "бронза").
Заметим, что сборная Украины, которая на прошлом чемпионате мира (2015 год, Джакарта) не было ни одной медали, в Тенерифе заняла двадцатое место в общем зачете, где всего представлено 45 команд. Во главе турнирной таблицы - сборные Японии, Египта и Турции.
Отметим, что в турнире, который проходил под эгидой Всемирной федерации каратэ (WKF), приняли участие 1710 каратистов из 109 государств мира - это рекордные цифры.
Как сообщал УНН, украинский каратистка стала призером международного турнира в Австрии.