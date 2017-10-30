Украинцы завоевали три медали на молодежном ЧМ по каратэ

Медали для сборной Украины, которая была представлена ​​на престижных соревнованиях 33 спортсменами, получили Елизавета Сирош (U-21 -61 кг, "серебро"), Виктория Ващишин (кадеты, -54 кг, "бронза") и Андрей Торошанко (U- 21 -84 кг, "бронза").

Заметим, что сборная Украины, которая на прошлом чемпионате мира (2015 год, Джакарта) не было ни одной медали, в Тенерифе заняла двадцатое место в общем зачете, где всего представлено 45 команд. Во главе турнирной таблицы - сборные Японии, Египта и Турции.

Отметим, что в турнире, который проходил под эгидой Всемирной федерации каратэ (WKF), приняли участие 1710 каратистов из 109 государств мира - это рекордные цифры.

Как сообщал УНН, украинский каратистка стала призером международного турнира в Австрии.