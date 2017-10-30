Українці вибороли три медалі на молодіжному ЧС з карате

Медалі для збірної України, яка була представлена на престижних змаганнях 33 спортсменами, здобули Єлізавета Сірош (U-21, -61 кг, "срібло"), Вікторія Ващишин (кадети, -54 кг, "бронза") та Андрій Торошанко (U-21, -84 кг, "бронза").

Зауважимо, що збірна України, яка на минулому чемпіонаті світу (2015 рік, Джакарта) не мала жодної медалі, у Тенеріфе посіла 20-е місце в загальному заліку, де всього представлено 45 команд. На чолі турнірної таблиці – збірні Японії, Єгипту та Туреччини.

Зазначимо, що у престижному турнірі, що проходив під егідою Всесвітньої федерації карате (WKF), взяли участь 1710 каратистів з 109 держав світу – це рекордні цифри.

Як повідомляв УНН, українська каратистка стала призеркою міжнародного турніру в Австрії.