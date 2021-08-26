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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 13320 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 130172 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 133807 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 195513 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 230618 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140820 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132614 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Украинцы завоевали две медали на турнире по настольному теннису в Чехии

Украинцы завоевали две медали на турнире по настольному теннису в Чехии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Чешский город Оломоуц стал хозяином традиционного международного турнира с призовым фондом - 30 тыс. долл. в котором приняли участие уроженцы Украины, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации настольного тенниса Украины.

Детали

В турнире приняли участие опытные члены национальной сборной команды Украины - Евгений Прищепа, Виктор Ефимов и Соломия Братейко, а также молодые перспективные наши спортсмены: Антон Лимонов, Андрей Гребенюк, Анастасия Димитренко, Вероника Матюнина и Иоланта Евтодий.

В активе Евгений Прищепы в личном разряде и молодой смешанной пары А. Лимонова и С. Братейко серебряные награды турнира.

Отметим также, соревнования прошли в личных, парных, смешанных парных разрядах и личные до 21-го года.

Напомним

Украина завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису.

Украинские Национальные Новости

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