Українці вибороли дві медалі на турнірі з настільного тенісу в Чехії

Деталі

В турнірі взяли участь досвідчені члени національної збірної команди України — Євген Прищепа, Віктор Єфімов та Соломія Братейко, а також молоді перспективні наші спортсмени: Антон Лімонов, Андрій Гребенюк, Анастасія Димитренко, Вероніка Матюніна та Іоланта Євтодій.

В активі Євген Прищепи в особистому розряді та молодої змішаної пари А. Лімонова та С. Братейко срібні нагороди турніру.

Зазначимо також, змагання пройшли в особистих, парних, змішаних парних розрядах та особисті до 21-го року.

Нагадаємо

Україна виборола другу медаль на чемпіонаті Європи з настільного тенісу.