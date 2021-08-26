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17 березня, 09:48 • 164347 перегляди

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Українці вибороли дві медалі на турнірі з настільного тенісу в Чехії

Українці вибороли дві медалі на турнірі з настільного тенісу в Чехії

Київ • УНН

 • 16327 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Чеське місто Оломоуц стало господарем традиційного міжнародного турніру з призовим фондом – 30 тис. дол. в якому взяли участь уродженці України, передає УНН з посиланням на сайт Федерації настільного тенісу України.

Деталі

В турнірі взяли участь досвідчені члени національної збірної команди України — Євген Прищепа, Віктор Єфімов та Соломія Братейко, а також молоді перспективні наші спортсмени: Антон Лімонов, Андрій Гребенюк, Анастасія Димитренко, Вероніка Матюніна та Іоланта Євтодій.

В активі Євген Прищепи в особистому розряді та молодої змішаної пари А. Лімонова та С. Братейко срібні нагороди турніру.

Зазначимо також, змагання пройшли в особистих, парних, змішаних парних розрядах та особисті до 21-го року.

Нагадаємо

Україна виборола другу медаль на чемпіонаті Європи з настільного тенісу.

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