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15 марта, 19:03 • 107680 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145945 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125174 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118575 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105731 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101898 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94775 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125423 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Украинцы завоевали четыре медали турнира по каратэ в Париже

Украинцы завоевали четыре медали турнира по каратэ в Париже

Киев • УНН

 • 17261 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Четыре медали получила сборная по каратэ медали на турнире “Paris Open-2022”, который завершился в столице Франции, сообщает УНН со ссылкой на Украинскую федерацию каратэ в Facebook.

Детали

“Золото” в весовой категории до 55 кг выиграла Анжелика Терлюга. В весовой категории до 50 кг второй стала Юлия Палашевская. Бронзовые награды в активе Аниты Серегиной (до 61 кг) и Олега Пащенко (до 75 кг).

Возглавили рейтинговую таблицу хозяева соревнований — французы (31 медаль).

Справка

Не смотря на то, что “Paris Open” потерял статус Премьер-лиги и невключений в календарь WKF в 2022 году, конкуренция на татами была высокая — оценить свои силы приехали действующие лидеры рейтингов и призеры Олимпийских игр. Всего соревновались 464 атлета из 52 стран мира, в том числе 21 украинца.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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