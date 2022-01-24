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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Українці вибороли чотири медалі турніру з карате у Парижі

Українці вибороли чотири медалі турніру з карате у Парижі

Київ • УНН

 • 17264 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Чотири медалі здобула збірна з карате медалі на турнірі “Paris Open-2022”, який завершився у столиці Франції, повідомляє УНН з посиланням на Українську федерацію карате у Facebook.

Деталі

“Золото” у ваговій категорії до 55 кг виграла Анжеліка Терлюга. У ваговій категорії до 50 кг другою стала Юлія Палашевська. Бронзові нагороди в активі Аніти Серьогіної (до 61 кг) та Олега Пащенко (до 75 кг).

Очолили рейтингову таблицю господарі змагань — французи (31 медаль).

Довідка

Не зважаючи на те, що “Paris Open” втратив статус Прем’єр-ліги та невключений в календар WKF у 2022 році, конкуренція на татамі була висока — оцінити свої сили приїхали чинні лідери рейтингів та призери Олімпійських ігор. Всього змагалось 464 атлета із 52 країн світу, в тому числі 21 українця.

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