Украинцы в этом году женились в шесть раз чаще, чем разводились
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В этом году украинские пары в шесть раз больше женились, чем разводились. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает УНН.
"С начала 2019 года украинцы зарегистрировали более 227 тысяч браков, а разорвали более 37 тысяч браков", - указали в Минюсте.
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Напомним, супругами в Украине позволят в любое время возобновлять семейные обеты.
Также напомним, с начала 2019 года Министерство юстиции ввело новую услугу для украинцев - провести юбилейную церемонию бракосочетания.