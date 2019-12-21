Українці цього року одружувалися вшестеро частіше, ніж розлучалися

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У цьому році українські пари в шість разів більше одружувались, ніж розлучались. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України, передає УНН.

"З початку 2019 року українці зареєстрували понад 227 тисяч шлюбів, а розірвали понад 37 тисяч шлюбів", - вказали у Мін'юсті.

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Нагадаємо, подружжям в Україні дозволять будь-коли поновлювати сімейні обітниці.

Також нагадаємо, з початку 2019 року Міністерство юстиції запровадило нову послугу для українців – провести ювілейну церемонію одруження.

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