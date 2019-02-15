Украинцы стали меньше есть красного мяса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украинцы сокращают потребление говядины. Об этом свидетельствуют последние данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), передает УНН.
За год потребление говядины в Украине сократилось на 4,7%. В январе-ноябре 2018 года украинцы потребили 223,5 тыс. тонн продукта против 234,6 тыс. тонн в 2017 году.
Соответственно, в минус ушло и производство этого вида мяса. За 11 месяцев 2018 года отечественные предприятия произвели 282,5 тыс. тонн продукта, что на 2,9% меньше, чем в 2017 году.
При этом, импорт говядины растет. В январе-ноябре 2018 года в Украину завезли 2,3 тыс. тонн продукта, что на 23,7% больше, чем в 2017 году.
Экспорт говядины в отчетном периоде увеличился на 5% - до 56,9 тыс. тонн.
Напомним, в 2018 году Научный комитет по вопросам питания (Великобритания) провел исследование, которое выявило тесную связь между потреблением красного мяса и развитием онкологии у человека.
В связи с этим комитет рекомендовал жителям страны ограничить суточную норму потребления красного мяса (говядина, телятина) до 70 граммов и меньше.
Также напомним, самым популярным видом мяса, как за границей, так и на внутреннем рынке, остается курятина. Ее производством занимаются отечественные производители, на 100% удовлетворяя внутреннюю потребность.
В то же время увеличение мощностей производства курятины позволило Украине увеличить экспорт и подняться в прошлом году на 6-е место в рейтинге мировых экспортеров курятины. Главным экспортером с 88% долей экспорта считается агрохолдинг Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт".
По словам Владимира Гройсмана, в целом экспорт АПК в 2018 году дал Украине 39% всей валютной выручки.