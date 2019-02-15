Українці стали менше їсти червоного м'яса

За рік споживання яловичини в Україні скоротилося на 4,7%. У січні-листопаді 2018 роки українці спожили 223,5 тис. тонн продукту проти 234,6 тис. тонн у 2017 році.

Відповідно, у мінус пішло і виробництво цього виду м'яса. За 11 місяців 2018-го вітчизняні підприємства виробили 282,5 тис. тонн продукту, що на 2,9% менше, ніж у 2017 році.

При цьому, імпорт яловичини зростає. У січні-листопаді 2018 року в Україну завезли 2,3 тис. тонн продукту, що на 23,7% більше, ніж у 2017 році.

Експорт яловичини у звітному періоді збільшився на 5% - до 56,9 тис. тонн.

Нагадаємо, у 2018 році Науковий комітет з питань харчування (Велика Британія) провів дослідження, яке виявило тісний зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком онкології у людини.

Водночас цим комітет рекомендував жителям країни обмежити добову норму споживання червоного м'яса (яловичина, телятина) до 70 грамів і менше.

Також нагадаємо, найпопулярнішим видом м'яса, як за кордоном, так і на внутрішньому ринку, залишається курятина. Її виробництвом займаються вітчизняні виробники, на 100% задовольняючи внутрішню потребу.

У той же час збільшення потужностей виробництва курятини дозволило Україні збільшити експорт і піднятися торік на 6-е місце у рейтингу світових експортерів курятини. Головним експортером з 88% часткою експорту вважається агрохолдинг Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт".

За словами Володимира Гройсмана, в цілому експорт АПК у 2018 році дав Україні 39% всієї валютної виручки.