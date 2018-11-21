Украинцы стали чаще рассчитываться карточками
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украинцы все больше рассчитываются по безналу. Так, по результатам девяти месяцев 2018 года, доля безналичных расчетов выросла до 44,3%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"... по результатам девяти месяцев 2018 года доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, выросла на 5,0 п. п. по сравнению с итогом 2017 (39,3%) и составила 44,3%", - говорится в сообщении.
В НБУ отметили, что общее количество операций с использованием платежных карточек за девять месяцев 2018 года составило 2,8 млрд шт., а их объем - более 2 трлн грн. Эти показатели по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 27,2% и 38,5% соответственно.
Количество безналичных операций составило более 2,2 млрд шт., из которых 1,1 млрд операций (51,7%) приходилось на расчеты в торговой сети, добавили в Нацбанке.
Напомним, больше всего безналичных операций украинцы проводят в интернете.