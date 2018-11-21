Українці стали частіше розраховуватись картками
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Українці все більше розраховуються безготівково. Так, за результатами дев’яти місяців 2018 року, частка безготівкових розрахунків зросла до 44,3%, передає УНН із посиланням на прес-службу НБУ.
"... за результатами дев’яти місяців 2018 року частка безготівкових розрахунків у загальному обсязі операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, зросла на 5,0 в. п. у порівнянні з підсумком 2017 року (39,3%) та склала 44,3%", - йдеться у повідомленні.
У НБУ відзначили, що загальна кількість операцій із використанням платіжних карток за дев’ять місяців 2018 року становила 2,8 млрд шт., а їх обсяг – понад 2 трлн грн. Ці показники у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зросли на 27,2% та 38,5% відповідно.
Кількість безготівкових операцій становила понад 2,2 млрд шт., з яких 1,1 млрд операцій (51,7%) припадало на розрахунки у торговельній мережі, додали у Нацбанку.
Нагадаємо, найбільше безготівкових операцій українці проводять в інтернеті.