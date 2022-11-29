Украинцы стали брать меньше кредитов: банкир назвал причину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Уменьшение спроса на кредиты связано с ограничениями кредитных лимитов самих банков с одной стороны и снижением кредитоспособности клиентов – с другой. Об этом в комментарии УНН рассказал Председатель Правления IBOX BANK Петр Мельник.
Детали
По его словам, банки стали сокращать кредитные лимиты для снижения кредитных рисков.
В то же время увеличение процентных ставок сделало кредиты менее привлекательными для украинцев, поэтому спрос на них снизился.
Цитата
“Снижение объемов кредитования можно объяснить, с одной стороны, ограничением кредитных лимитов самими банками с целью снижения кредитных рисков. С другой стороны – снижением кредитоспособности заемщиков (утрата работы, увеличение цен на продукты и товары первой необходимости и т.п.). Существенное значение в этом плане имело и увеличение процентных ставок на банковские кредиты, ведь обслуживать кредиты под 25%-35% не всякому бизнесу по силам, не говоря о частном секторе, - отметил Петр Мельник.
Напомним
По данным НБУ, портфель гривневых кредитов банков населению за октябрь 2022 года уменьшился на 2% – до 204,27 млрд грн.
Справка
IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали весь доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.
В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.
Согласно отчету Национального банка Украины по итогам трех кварталов 2022 года IBOX BANK вошел в топ-10 самых прибыльных банков Украины.