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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Українці стали брати менше кредитів: банкір назвав причину

Українці стали брати менше кредитів: банкір назвав причину

Київ • УНН

 • 1560156 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Зменшення попиту на кредити пов’язане з обмеженнями кредитних лімітів самих банків з одного боку та зниженням кредитоспроможності клієнтів - з іншого. Про це у коментарі УНН розповів Голова Правління IBOX BANK Петро Мельник.

Деталі

За його словами, банки стали скорочувати кредитні ліміти задля зниження кредитних ризиків.

Водночас збільшення відсоткових ставок зробило кредити менш привабливими для українців, тож попит на них зменшився.

Цитата

“Зниження обсягів кредитування можна пояснити, з однієї сторони, обмеженням кредитних лімітів самими банками з метою зниження кредитних ризиків. З іншої сторони – зниженням кредитоспроможності позичальників (втрата роботи, збільшення цін на продукти та товари першої необхідності тощо). Суттєве значення в цьому плані мало і збільшення відсоткових ставок на банківські кредити, адже обслуговувати кредити під 25%-35% не всякому бізнесу під силу, не говорячи про приватний сектор”, - зазначив Петро Мельник.

Нагадаємо

За даними НБУ, портфель гривневих кредитів банків населенню за жовтень 2022 року зменшився на 2% - до 204,27 млрд грн. 

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь торішній дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.

Згідно зі звітом Національного банку України за підсумками трьох кварталів 2022 року IBOX BANK увійшов до топ-10 найприбутковіших банків України.

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