Украинцы стали больше ездить трамваями - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В январе-июне 2018 года трамвайным транспортом было перевезено 347,9 млн пассажиров, что на 3% больше, чем в соответствующий период 2017 года. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
Также украинцы стали больше пользоваться метрополитеном. За 6 месяцев этого года этим видом транспорта было перевезено 361,8 млн пассажиров, что на 1,7% больше, ни за 6 месяцев 2017 года.
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При этом в Украине за 6 месяцев этого года наблюдалось сокращение количества пассажиров, пользовавшихся троллейбусным транспортом. Так, в январе-июне этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирские перевозки троллейбусами сократились на 0,4%.
Перевозка пассажиров водным транспортом в течение отчетного периода возросло на 8,6%, авиационным - на 16,4%, автомобильным - сократилось на 5%.
Всего в январе-июне 2018 года услугами пассажирского транспорта воспользовались на 1,7% меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, в следующем году в Украине запретят использовать автобусы, переделанные из грузовых авто.