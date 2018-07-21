Українці стали більше їздити трамваями - статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У січні-червні 2018 року трамвайним транспортом було перевезено 347,9 млн пасажирів, що на 3% більше, ніж у відповідний період 2017 року. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
Також українці стали більше користуватися метрополітеном. За 6 місяців цього року цим видом транспорту було перевезено 361,8 млн пасажирів, що на 1,7% більше, ні за 6 місяців 2017 року.
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При цьому в Україні за 6 місяців цього року спостерігалося скорочення кількості пасажирів, що користувалися тролейбусним транспортом. Так, у січні-червні цього року, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, пасажирські перевезення тролейбусами скоротилися на 0,4%.
Перевезення пасажирів водним транспортом протягом звітного періоду зросло на 8,6%, авіаційним – на 16,4%, автомобільним – скоротилося на 5%.
Загалом у січні–червні 2018 року послугами пасажирського транспорту скористалося на 1,7% менше пасажирів, ніж у аналогічному періоді минулого року.
Нагадаємо, наступного року в Україні заборонять використовувати автобуси, перероблені з вантажних авто.