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Украинцы получили первых соперников на "Ролан Гаррос"

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. По итогам жеребьевки “Ролан Гаррос” украинские теннисисты узнали первых соперников по квалификации турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины.

Украинцы получили первых соперников на "Ролан Гаррос"

Детали

Катарина Завацкая (130 номер в WTA), посеянная под 21-м номером, встретится с Кристиной Букша (172) из Испании. В 2019 украинская теннисистка обыграла испанку на грунтовом турнире ITF во Франции.

Ангелина Калинина (140) получила 29-й номер посева и в первом раунде сыграет против россиянки Марины Мельниковой (183).

Леся Цуренко (141), тридцатая сеяная в квалификации, на старте встретится с Даниэль Лао (217) с США. В прошлом сезоне Цуренко победила американку на хардовому турнире WTA 125k Series в Индиан-Уэллс.

Дарья Снегири (207) сыграет против Элизабетта Коччаретто (112) из Италии, посеянной под девятым номером, а Екатерина Бондаренко (226) померится силами с грузинкой Мариам Болквадзе (№ 221).

Илья Марченко в первом круге квалификации сыграет против Брейди Шнура (АТР 219) из Канады. Теннисисты ранее на корте не встречались. На “Ролан Гаррос” украинец четыре раза играл в основе (2010, 2013, 2015 года, 2016), но дальше стартового круга не пробивался.

Сергей Стаховский на старте отбора встретится с Жоао Домингесом (ATP 226) из Португалии. Для игроков это будет первый очный поединок. Украинец ранее десять раз выступал в основе “Ролан Гаррос”, его лучший результат — третий круг (2011).

Дополнение

Соревнования на “Ролан Гаррос” пройдут с 24 мая по 13 июня.

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