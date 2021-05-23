Українці отримали перших суперників на “Ролан Гаррос”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. За підсумками жеребкування “Ролан Гаррос” українські тенісисти дізналися перших суперників по кваліфікації турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України.
Деталі
Катаріна Завацька (130 номер в WTA), посіяна під 21-м номером, зустрінеться з Крістіною Букшею (172) з Іспанії. У 2019 українська тенісистка обіграла іспанку на ґрунтовому турнірі ITF у Франції.
Ангеліна Калініна (140) отримала 29-й номер посіву і в першому раунді зіграє проти росіянки Марини Мельникової (183).
Леся Цуренко (141), 30-а сіяна в кваліфікації, на старті зустрінеться з Даніель Лао (217) з США. У минулому сезоні Цуренко перемогла американку на хардовому турнірі WTA 125k Series в Індіан-Веллс.
Дарина Снігур (207) зіграє проти Елізабетта Коччаретто (112) з Італії, посіяної під дев’ятим номером, а Катерина Бондаренко (226) поміряється силами з грузинкою Маріам Болквадзе (№ 221).
Ілля Марченко в першому колі кваліфікації зіграє проти Брейді Шнура (АТР 219) з Канади. Тенісисти раніше на корті не зустрічалися. На “Ролан Гаррос” українець чотири рази грав у основі (2010, 2013, 2015 року, 2016), але далі стартового круга не пробивався.
Сергій Стаховський на старті відбору зустрінеться з Жоао Домінгесом (ATP 226) з Португалії. Для гравців це буде перший очний поєдинок. Українець раніше десять разів виступав в основі “Ролан Гаррос”, його кращий результат — третє коло (2011).
Доповнення
Змагання на “Ролан Гаррос” триватимуть з 24-го травня по 13 червня.