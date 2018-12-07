Украинцы предпочитают полноценные однокомнатные квартиры

Сегодня доля однокомнатных квартир в продажах составляет около 60%. Кроме того, в этом году наметилась тенденция существенного ограничения количества смарт-квартир застройщиками, поскольку такие квартиры снижают привлекательность проекта в целом, подмечают строители. Главный покупательский тренд останется прежним: полноценные 1-комнатные квартиры с большой кухней и отдельной спальней.

Самыми востребованными были однокомнатные квартиры площадью от 38 м2 до 43 м2 в жилых комплексах комфорт-класса. Их доля на рынке составляет около 45%.



Второе место за компактными "двушками" площадью до 55 м2, которые популярны среди семейных пар с детьми. Впрочем, не отказались застройщики и от полнометражных квартир: 3-е место за трехкомнатными квартирами. Спрос на них формируют семьи, которые хотят "расшириться".



УНН уже сообщал, что застройщики отмечают постепенный рост спроса на двухкомнатные квартиры. Этому способствует возможность воспользоваться рассрочкой от застройщика или взять ипотеку.



По мнению директора Департамента продаж и маркетинга холдинговой компании "Киевгорстрой" Татьяны Марковой, альтернативой все еще востребованным на рынке "смарт-квартирам" может и должна стать доступная ипотека. "Киевгорстрой" не предлагает инвесторам квартиры площадью 18 кв.м. Самые маленькие квартиры, что предлагает компания, это 30-метровые квартиры-студии. Как пояснила Маркова, очень маленькая площадь квартир противоречит санитарным нормам. Хотя эксперт понимает причины популярности таких квартир, которые для многих стали решением жилищного вопроса. Именно поэтому Маркова подчеркнула, что запуск полноценного ипотечного кредитования может стать не просто решением жилищного вопроса, но и возможностью приобрести полноценную квартиру. В данный момент "Киевгорстрой" сотрудничает с тремя банками и предлагает различные условия кредитования.

Напомним, что эксперты считают, что оптимальной площадью для однокомнатной квартиры для комфортного проживания является площадь не менее 35 квадратных метров, а двухкомнатной - около 60 кв. м.