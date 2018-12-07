Українці надають перевагу повноцінним однокімнатним квартирам
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У 2019 році, як і раніше, найпопулярнішими будуть 1-кімнатні квартири. Причому найбільшим попитом користуються повноцінні однушки, а не смарт-квартири. Про це йдеться в статті UBR, повідомляє УНН.
Сьогодні частка однокімнатних квартир в продажах становить близько 60%. Крім того, в цьому році намітилася тенденція істотного обмеження кількості смарт-квартир забудовниками, оскільки такі квартири знижують привабливість проекту в цілому, зазначають будівельники. Головний купівельний тренд залишиться тим самим: повноцінні 1-кімнатні квартири з великою кухнею і окремою спальнею.
Найбільш затребуваними були однокімнатні квартири площею від 38 м2 до 43 м2 в житлових комплексах комфорт-класу. Їх частка на ринку становить близько 45%.
Друге місце за компактними "двушками" площею до 55 м2, які популярні серед сімейних пар з дітьми. Втім, не відмовилися забудовники і від повнометражних квартир: 3-е місце за трикімнатними квартирами. Попит на них формують сім'ї, які хочуть "розширитися".
УНН вже повідомляв, що забудовники відзначають поступове зростання попиту на двокімнатні квартири. Цьому сприяє можливість скористатися розстрочкою від забудовника або взяти іпотеку.
На думку директора Департаменту з продажу та маркетингу холдингової компанії "Київміськбуд" Тетяни Маркової, альтернативою все ще популярним на ринку "смарт-квартирам" може і повинна стати доступна іпотека. "Київміськбуд" не пропонує інвесторам квартири площею 18 кв.м. Найменші квартири, що пропонує компанія, це 30-метрові квартири-студії. Як пояснила Маркова, дуже маленька площа квартир суперечить санітарним нормам. Хоча експерт розуміє причини популярності таких квартир, які для багатьох стали вирішенням житлового питання. Саме тому Маркова підкреслила, що запуск повноцінного іпотечного кредитування може стати не просто рішенням житлового питання, а й можливістю придбати повноцінну квартиру. В даний момент "Київміськбуд" співпрацює з трьома банками і пропонує різні умови кредитування.
Нагадаємо, що експерти вважають, що оптимальною площею для однокімнатної квартири для комфортного проживання є площа не менше 35 квадратних метрів, а двокімнатної - близько 60 кв. м.