Украинцы на Новый год хотят получить деньги или романтическое путешествие - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Киевский международный институт социологии (КМИС) накануне Нового года провел опрос, по результатам которого оказалось, что украинцы хотели бы найти под елкой деньги или билеты для романтического путешествия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМИС.
Согласно результатам опроса, первые 6 подарков, которые хотели бы получить украинцы - это деньги, романтическое путешествие, бытовая техника, автомобиль и аксессуары к нему, конфеты и цветы, ювелирное украшение.
Отмечается, что опрос был проведен в период с 3 по 12 декабря 2016 года Методом личного интервью было опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Сообщается, что статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% - для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
Как сообщал УНН, Украинцы рассказали, что готовят на Новый год и как его будут встречать .