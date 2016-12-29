Українці на Новий рік хочуть отримати гроші або ж романтичну подорож - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) напередодні Нового року провів опитування, за результатами якого виявилося, що українці хотіли б знайти під ялинкою гроші або ж квитки для романтичної подорожі, передає УНН з посиланням на прес-службу КМІС.
Згідно з результатами опитування, перші 6 подарунків, які б хотіли отримати українці – це гроші, романтична подорож, побутова техніка, автомобіль та аксесуари до нього, цукерки та квіти, ювелірна прикраса.
Зазначається, що опитування було проведено в період з 3 по 12 грудня 2016 Методом особистого інтерв'ю було опитано 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Повідомляється, що статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%— для показників близьких до 50%,2,8% — для показників близьких до 25%,2,0% — для показників близьких до 10%,1,4% — для показників близьких до 5%.
Як повідомляв УНН, українці розповіли, що готують на Новий рік і як його зустрічатимуть.