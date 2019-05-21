Украинцы лидируют по полученным разрешениям на работу в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Разрешения на работу в Польше в прошлом году чаще всего предоставляли гражданам Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TVN24 BiS.
В последние годы количество разрешений на работу, которые выдаются иностранцам, в Польше систематически увеличивается. В 2018 году их было выдано 328,8 тысячи, что почти на 40% больше, чем в 2017 году, сообщили в центральном статистическом управлении страны.
Всего в 2018 году разрешения на работу были выданы в Польше гражданам 125 стран и двум лицам без гражданства.
Чаще всего они были предоставлены гражданам Украины - 70%. Большинство - 85 процентов - разрешений гражданам Украины были выданы в Любуском воеводстве.
В стране вторым по количеству получателем разрешений на работу стали граждане Непала - 6,1%.
Напомним, почти 180 тыс. украинцев имеют виды на жительство в Польше.