Украинско-итальянский фильм отметили на престижном кинофестивале

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 37855 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 61200 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 99414 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107573 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115718 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121328 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132570 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146744 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Украинско-итальянский фильм отметили на престижном кинофестивале

Украинско-итальянский фильм отметили на престижном кинофестивале

Киев  •  УНН

 • 10806 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Украинский-итальянский фильм "IZI" вошел в пятерку финалистов престижной премии David di Donatello. Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам кино, передает УНН.

"Украинско-итальянский фильм "IZI", созданный при поддержке Госкино, вошел в пятерку финалистов для получения награды David di Donatello в номинациях "Лучший режиссер-дебютант" и "Лучший актер". На церемонии присутствовали режиссер картины Andrea Magnani, исполнитель главной роли Никола Ночелла, продюсеры Олег Щербина, Киара Барбо, Жанпаоло Смиралья и Стефано Бассо", - говорится в сообщении.

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Отметим, David di Donatello - это самая престижная награда в итальянском кинематографе, так называемый итальянский "Оскар". Ее ежегодно вручает с 1956 г. Академия итальянского кино (Accademia del Cinema Italiano).

Напомним, ранее в сети появился первый официальный трейлер полнометражного художественного фильма "Благородные бродяги" о львовских батярах.

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