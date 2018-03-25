Украинско-итальянский фильм отметили на престижном кинофестивале

"Украинско-итальянский фильм "IZI", созданный при поддержке Госкино, вошел в пятерку финалистов для получения награды David di Donatello в номинациях "Лучший режиссер-дебютант" и "Лучший актер". На церемонии присутствовали режиссер картины Andrea Magnani, исполнитель главной роли Никола Ночелла, продюсеры Олег Щербина, Киара Барбо, Жанпаоло Смиралья и Стефано Бассо", - говорится в сообщении.

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Отметим, David di Donatello - это самая престижная награда в итальянском кинематографе, так называемый итальянский "Оскар". Ее ежегодно вручает с 1956 г. Академия итальянского кино (Accademia del Cinema Italiano).

Напомним, ранее в сети появился первый официальный трейлер полнометражного художественного фильма "Благородные бродяги" о львовских батярах.