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Українсько-італійський фільм відзначили на престижному кінофестивалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Українсько-італійський фільм "ІZI" увійшов до п'ятірки фіналістів престижної премії David di Donatello. Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно, передає УНН.

"Українсько-італійський фільм "ІZI", створений за підтримки Держкіно, увійшов до п’ятірки фіналістів для отримання нагороди David di Donatello у номінаціях "Найкращий режисер-дебютант" та "Найкращий актор". На церемонії були присутніми режисер стрічки Andrea Magnani, виконавець головної ролі Нікола Ночелла, продюсери Олег Щербина, Кіара Барбо, Жанпаоло Сміралья та Стефано Бассо", - йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, David di Donatello — це найпрестижніша нагорода в італійському кінематографі, так званий італійський "Оскар". Її щорічно вручає з 1956 р. Академія італійського кіно (Accademia del Cinema Italiano).

Нагадаємо, раніше у мережі з’явився перший офіційний трейлер повнометражного художнього фільму “Шляхетні волоцюги” про львівських батярів.

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