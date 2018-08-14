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Украинский завод футбольного покрытия освоил немецкую технологию производства

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Отечественный завод по производству искусственного футбольного покрытия "ФФУ Продакшн" работает по технологии от немецкой компании Polytan под названием LigaGrass Pro CoolPlus. Об этом говорится в сообщении компании на странице в Facebook, передает УНН.

Украинский завод футбольного покрытия освоил немецкую технологию производства

На предприятии отметили, что их продукция соответствует самым высоким международным стандартам качества и стоит в пределах абсолютно обоснованных рыночных (!) цен.

“Секрет нашего завода в том, что мы не стремились „изобрести велосипед“, а пошли мудрым путем заимствования лучшего опыта, который сегодня применяют немецкие производители искусственной травы.

Поэтому в „ФФУ Продакшн“ мы работаем по технологии от немецкой компании Polytan под наименованием LigaGrass Pro CoolPlus. Именно это искусственное покрытие было специально разработано для использования на малых площадках с высоким уровнем интенсивности использования”, — говорится в сообщении.

Среди преимуществ своего продукта в “ФФУ Продакшн” отметили:

• износостойкость и долговечность;

• экологичность;

• больший объем и плотность ворса;

• гипоаллергенность;

• термостойкость за счет текстурированного ворса;

• устойчивость к УФ-излучению и нагреву на солнце;

• неприхотливость и экономичность в эксплуатации.

“На соответствие стандартам и требованиям к искусственным покрытиям нами проверяется каждая следующая партия произведенного продукта. Происходит это на современном автоматизированном лабораторном оборудовании.

Высокий уровень самоконтроля позволяет оперативно осуществлять проверку изготовленного покрытия и гарантировать своим клиентам действительно высочайшее качество”, — резюмировали в компании.

Напомним, как ранее писали СМИ, сеть “взорвало” видео с кадрами завода “ФФУ Продакшн”. Ролик стал вирусным, и его уже посмотрели более 230 тыс. пользователей Интернета.

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