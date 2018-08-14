Украинский завод футбольного покрытия освоил немецкую технологию производства
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Отечественный завод по производству искусственного футбольного покрытия "ФФУ Продакшн" работает по технологии от немецкой компании Polytan под названием LigaGrass Pro CoolPlus. Об этом говорится в сообщении компании на странице в Facebook, передает УНН.
На предприятии отметили, что их продукция соответствует самым высоким международным стандартам качества и стоит в пределах абсолютно обоснованных рыночных (!) цен.
“Секрет нашего завода в том, что мы не стремились „изобрести велосипед“, а пошли мудрым путем заимствования лучшего опыта, который сегодня применяют немецкие производители искусственной травы.
Поэтому в „ФФУ Продакшн“ мы работаем по технологии от немецкой компании Polytan под наименованием LigaGrass Pro CoolPlus. Именно это искусственное покрытие было специально разработано для использования на малых площадках с высоким уровнем интенсивности использования”, — говорится в сообщении.
Среди преимуществ своего продукта в “ФФУ Продакшн” отметили:
• износостойкость и долговечность;
• экологичность;
• больший объем и плотность ворса;
• гипоаллергенность;
• термостойкость за счет текстурированного ворса;
• устойчивость к УФ-излучению и нагреву на солнце;
• неприхотливость и экономичность в эксплуатации.
“На соответствие стандартам и требованиям к искусственным покрытиям нами проверяется каждая следующая партия произведенного продукта. Происходит это на современном автоматизированном лабораторном оборудовании.
Высокий уровень самоконтроля позволяет оперативно осуществлять проверку изготовленного покрытия и гарантировать своим клиентам действительно высочайшее качество”, — резюмировали в компании.
Напомним, как ранее писали СМИ, сеть “взорвало” видео с кадрами завода “ФФУ Продакшн”. Ролик стал вирусным, и его уже посмотрели более 230 тыс. пользователей Интернета.