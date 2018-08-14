Український завод футбольного покриття освоїв німецьку технологію виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 14 августа. УНН. Вітчизняний завод із виробництва штучного футбольного покриття “ФФУ Продакшн” працює за технологію від німецької компанії Polytan, що має назву LigaGrass Pro CoolPlus. Про це йдеться у повідомленні компанії на сторінці у Facebook, передає УНН.
На підприємстві зауважили, що їх продукція відповідає найвищим міжнародним стандартам якості та коштує у межах абсолютно обґрунтованих ринкових (!) цін.
“Секрет нашого заводу у тому, що ми не прагнули „винайти велосипед“, а пішли мудрим шляхом запозичення найкращого досвіду, який сьогодні застосовують німецькі виробники штучної трави.
Тож у „ФФУ Продакшн“ ми працюємо за технологію від німецької компанії Polytan під найменуванням LigaGrass Pro CoolPlus. Саме це штучне покриття було спеціально розроблене для використання на малих майданчиках з високим рівнем інтенсивності використання”, — йдеться у повідомленні.
Серед переваг свого продукту у “ФФУ Продакшин” відзначили:
• зносостійкість та довговічність;
• екологічність;
• більший об’єм та густота ворсу;
• гіпоалергенність;
• термостійкість за рахунок текстурованого ворсу;
• стійкість до УФ-випромінення та нагрівання на сонці;
• невибагливість та економічність в експлуатації.
“На відповідність стандартам та вимогам до штучних покриттів нами перевіряється кожна наступна партія виготовленого продукту. Відбувається це на сучасному автоматизованому лабораторному обладнанні.
Високий рівень самоконтролю дозволяє оперативно здійснювати перевірку виготовленого покриття і гарантувати своїм клієнтам дійсно найвищу якість”, — резюмували у компанії.
Нагадаємо, як раніше писали ЗМІ, мережу “підірвало” відео із кадрами заводу “ФФУ Продакшн”. Ролик став вірусним, і його вже переглянуло понад 230 тис. користувачів Інтернету.