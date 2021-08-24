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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 12987 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 130143 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 133778 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 195477 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 230573 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140810 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132608 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Украинский защитник попал в топ-20 самых перспективных молодых футболистов мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Международный центр спортивных исследований из Швейцарии "CIES" опубликовал рейтинг самых перспективных футболистов мира среди не достигших 20-летнего возраста, сообщает УНН.

Детали

К числу лучших пробился и наш Илья мешкотно, который защищает цвета киевского "Динамо". Его авторы генерации поставили на 19 ступень.

Возглавляют список Педри ( "Барселона"), Мейсон Гринвуд ( "Манчестер Юнайтед"), Нуну Мендеш ( "Спортинг"), Райан Гравенберх ( "Аякс") и Матеус Мартинелли ( "Флуминенсе").

Дополнение

Мешкотно успел провести 13 поединков за взрослую сборную Украины. Также уже сыграл 41 матч за "Динамо".

Украинские Национальные Новости

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спорт

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