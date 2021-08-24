Український захисник потрапив до топ-20 найперспективніших молодих футболістів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міжнародний центр спортивних досліджень зі Швейцарії “CIES” опублікував рейтинг найперспективніших футболістів світу серед тих, які не досягли 20-річного віку, повідомляє УНН.
Деталі
До числа найкращих пробився і наш Ілля Забарний, який захищає кольори київського “Динамо”. Його автори генерації поставили на 19 щабель.
Очолюють список Педрі (“Барселона”), Мейсон Грінвуд (“Манчестер Юнайтед”), Нуну Мендеш (“Спортінг”), Райан Гравенберх (“Аякс”) і Матеус Мартінеллі (“Флуміненсе”).
Доповнення
Забарний встиг провести 13 поєдинків за дорослу збірну України. Також вже відіграв 41 матч за “Динамо”.