Український захисник потрапив до топ-20 найперспективніших молодих футболістів світу

Деталі

До числа найкращих пробився і наш Ілля Забарний, який захищає кольори київського “Динамо”. Його автори генерації поставили на 19 щабель.

Очолюють список Педрі (“Барселона”), Мейсон Грінвуд (“Манчестер Юнайтед”), Нуну Мендеш (“Спортінг”), Райан Гравенберх (“Аякс”) і Матеус Мартінеллі (“Флуміненсе”).

Доповнення

Забарний встиг провести 13 поєдинків за дорослу збірну України. Також вже відіграв 41 матч за “Динамо”.