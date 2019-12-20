Украинский волейбольный клуб пробился в 1/8 финала Кубка ЕКВ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В греческих Салониках состоялся ответный матч 1/16 Кубка ЕКВ между ВК "Барки-Летучие мыши" и УК "ПАОК" (Греция). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба клуба.
По итогам игры - львовская команда обыграла соперника со счетом 0: 3 (22:25, 21:25, 23:25, 14:16). Победа досталась чемпионам Украины по волейболу и в "золотом сете" - 14:16.
Лучшим игроком матча "Барком-Летучие мыши" - "ПАОК" стал Юрий Томин. На его счету 25 очков.
Итак, ВК "Барки-Летучие мыши" получил путевку в 1/8 Кубка ЕКВ.
Добавим, что следующий матч ЕКВ львовские "Барком-Летучие мыши" будут играть в конце января против "Альпен" (Hypo Tirol AlpenVolleys HACHING) из Австрии.