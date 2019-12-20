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Український волейбольний клуб пробився в 1/8 фіналу Кубку ЄКВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. У грецьких Салоніках відбувся матч-відповідь 1/16 Кубку ЄКВ між ВК "Барком-Кажани" та ВК "ПАОК" ( Греція). Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу клубу.

За підсумками гри – львівська команда обіграла суперника із рахунком 0:3 (22:25, 21:25, 23:25, 14:16). Перемога дісталася чемпіонам України з волейболу і в "золотому сеті" – 14:16.

Кращим гравцем поєдинку "Барком-Кажани" – "ПАОК" став Юрій Томин. На його рахунку 25 очок.

Отже, ВК "Барком-Кажани" отримав перепустку до 1/8 Кубку ЄКВ.

Додамо, що наступний матч ЄКВ львівські "Барком-Кажани" гратимуть наприкінці січня проти "Альпену" (Hypo Tirol AlpenVolleys HACHING) з Австрії.

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