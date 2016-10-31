Украинский военный погиб, восемь ранены за сутки в зоне АТО

"За прошедшие сутки в результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, 8 получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего военного", - сказал он.

Напомним, боевики за сутки, с 30 на 31 октября, 54 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.