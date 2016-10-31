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15 марта, 19:03 • 116674 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171433 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141129 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133383 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114382 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106383 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102108 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Украинский военный погиб, восемь ранены за сутки в зоне АТО

Украинский военный погиб, восемь ранены за сутки в зоне АТО

Киев • УНН

 • 9537 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, восемь бойцов получили ранения. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки в результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, 8 получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего военного", - сказал он.

Напомним, боевики за сутки, с 30 на 31 октября, 54 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

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