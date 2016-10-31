Український військовий загинув, вісьмох поранено за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, восьмеро бійців зазнали поранень. Про це сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, 8 отримали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - сказав він.
Нагадаємо, бойовики за добу, з 30 на 31 жовтня, 54 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.