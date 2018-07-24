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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35563 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100926 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123026 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130636 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168456 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153102 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140896 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130433 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 180784 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Украинский производитель масла "Кернел" увеличил экспортную перевалку через РФ

Украинский производитель масла "Кернел" увеличил экспортную перевалку через РФ

Киев  •  УНН

 • 9509 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В 2018 финансовом году ( ФГ, июль 2017 - июнь 2018) перевалка через экспортные терминалы "Кернел" составила 6,1 млн тонн, что на 0,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в финансовом отчете компании, передает УНН.

При этом, "Кернел" сократил перевалку продукции через украинские экспортные терминалы на 7,7%. В то же время, компания нарастила экспорт продукции через терминалы РФ - на 18,7%.

Согласно отчету компании, в 4 квартале 2018 ФГ перевалка через экспортные терминалы "Кернел" составила 1,6 млн тонн, что на 12,6% больше аналогичного периода прошлого года.

Перевалка продукции через украинские мощности была увеличена на 2,7%, через российские - на 47,5%.

Ранее СМИ сообщали, что в марте прошлого года "Кернел" анонсировал продажу последнего российского актива - 50% в зерновом терминале Тамань.

"Кернел" - крупнейший производитель подсолнечного масла, выпускающий продукцию под ТМ "Щедрый дар", "Чумак" и тд. Бенефициары "Кернел": экс-регионал Андрей Веревский и народный депутат, член Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

За первые полгода "Кернел" получил с бюджета около 4 млрд грн возмещения НДС.

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