Украинский производитель масла "Кернел" увеличил экспортную перевалку через РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В 2018 финансовом году ( ФГ, июль 2017 - июнь 2018) перевалка через экспортные терминалы "Кернел" составила 6,1 млн тонн, что на 0,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в финансовом отчете компании, передает УНН.
При этом, "Кернел" сократил перевалку продукции через украинские экспортные терминалы на 7,7%. В то же время, компания нарастила экспорт продукции через терминалы РФ - на 18,7%.
Согласно отчету компании, в 4 квартале 2018 ФГ перевалка через экспортные терминалы "Кернел" составила 1,6 млн тонн, что на 12,6% больше аналогичного периода прошлого года.
Перевалка продукции через украинские мощности была увеличена на 2,7%, через российские - на 47,5%.
Ранее СМИ сообщали, что в марте прошлого года "Кернел" анонсировал продажу последнего российского актива - 50% в зерновом терминале Тамань.
"Кернел" - крупнейший производитель подсолнечного масла, выпускающий продукцию под ТМ "Щедрый дар", "Чумак" и тд. Бенефициары "Кернел": экс-регионал Андрей Веревский и народный депутат, член Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.
За первые полгода "Кернел" получил с бюджета около 4 млрд грн возмещения НДС.