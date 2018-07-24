Український виробник олії "Кернел" збільшив експортну перевалку через РФ

ukru
Ексклюзив
17:08 • 47934 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 95047 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 93200 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 120389 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 99884 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 118141 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 158933 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189736 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 292421 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167225 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
91 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 43869 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 46248 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

16:34 • 47448 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

16:40 • 43374 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 67754 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 120400 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 161908 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 292426 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 222828 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 249142 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 26594 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 50155 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 55164 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 53627 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 67882 перегляди
Актуальне
Український виробник олії "Кернел" збільшив експортну перевалку через РФ

Український виробник олії "Кернел" збільшив експортну перевалку через РФ

Київ • УНН

 • 9512 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. У 2018 фінансовому році (ФР, липень 2017 - червень 2018) перевалка через експортні термінали "Кернел" становила 6,1 млн тонн, що на 0,6% менше аналогічного періоду минулого року. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передає УНН.

При цьому, "Кернел" скоротив перевалку продукції через українські експортні термінали на 7,7%. У той же час, компанія наростила експорт продукції через термінали РФ - на 18,7%.

Згідно зі звітом компанії, в 4 кварталі 2018 ФР перевалка через експортні термінали "Кернел" становила 1,6 млн тонн, що на 12,6% більше аналогічного періоду минулого року.

Перевалка продукції через українські потужності була збільшена на 2,7%, через російські - на 47,5%.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в березні минулого року "Кернел" анонсував продаж останнього російського активу - 50% в зерновому терміналі Тамань.

"Кернел" - найбільший виробник соняшникової олії, що випускає продукцію під ТМ "Щедрий дар", "Чумак" і тд. Бенефіціари "Кернел": екс-регіонал Андрій Веревський і народний депутат, член Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік.

За перші півроку "Кернел" отримав з бюджету близько 4 млрд грн відшкодування ПДВ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.56
Bitcoin
$87,759.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.05
Ethereum
$2,063.42