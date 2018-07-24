Український виробник олії "Кернел" збільшив експортну перевалку через РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У 2018 фінансовому році (ФР, липень 2017 - червень 2018) перевалка через експортні термінали "Кернел" становила 6,1 млн тонн, що на 0,6% менше аналогічного періоду минулого року. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передає УНН.
При цьому, "Кернел" скоротив перевалку продукції через українські експортні термінали на 7,7%. У той же час, компанія наростила експорт продукції через термінали РФ - на 18,7%.
Згідно зі звітом компанії, в 4 кварталі 2018 ФР перевалка через експортні термінали "Кернел" становила 1,6 млн тонн, що на 12,6% більше аналогічного періоду минулого року.
Перевалка продукції через українські потужності була збільшена на 2,7%, через російські - на 47,5%.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в березні минулого року "Кернел" анонсував продаж останнього російського активу - 50% в зерновому терміналі Тамань.
"Кернел" - найбільший виробник соняшникової олії, що випускає продукцію під ТМ "Щедрий дар", "Чумак" і тд. Бенефіціари "Кернел": екс-регіонал Андрій Веревський і народний депутат, член Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік.
За перші півроку "Кернел" отримав з бюджету близько 4 млрд грн відшкодування ПДВ.