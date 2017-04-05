“Украинский выбор” в Хмельницком обсудил реализацию минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня в Хмельницком состоялась научно-практическая конференция “Минские соглашения как платформа сохранения государственности, экономической безопасности, социальной защиты граждан и установления мира в Украине”, организованная Общественным движением “Украинский выбор — Право народа”, передает УНН со ссылкой на прес-службу организации.
В конференции приняли участие представители общественных организаций и политических партий, народные депутаты Украины, представители государственных органов власти и местного самоуправления, ученые, журналисты.
“Адепты "партии войны“, не заинтересованные в сохранении территориальной целостности и единстве Украины, восстановлении мира на Донбассе, пытались сорвать конференцию — поступили сообщения о минировании здания, где проходило это мероприятие. Молодчики, заявившие о своей причастности к „Правому сектору“ и партии „Свобода“, устроили очередную провокацию — попытались имитировать угрозу террористического акта и угрожали физической расправой участникам конференции и представителям СМИ”, — сообщили в “Украинском выборе”.
В своем обращении к участникам конференции лидер движения Виктор Медведчук отметил необходимость участия представителей общественности и всех людей доброй воли в урегулировании конфликта на Донбассе “чтобы остановить кровопролитие на Донбассе, восстановить территориальную целостность Украины, объединить народ, „сшить“ страну!”
По мнению народного депутата Украины Василия Нимченко, Украина и особенно её народ нуждаются и имеют право на создание правительства национального единства, когда каждый регион должен быть под защитой, включая Донецкую и Луганскую область.
“Третий год говорим о реализации Минских соглашений, представители "партии войны" не предлагают альтернативу Минским соглашениям, блокируя территории Украины. Разве это не латентный геноцид, когда люди остаются без работы, образования и жилья?” — констатировал В. Нимченко.
Экономический эксперт "Украинского выбора" Александр Колтунович рассказал присутствующим о последствиях конфликта на Донбассе для экономики Украины.
“Больше всего пострадали машиностроение, металлургия и другие сектора промышленности. Речь идет о фактической остановке предприятий в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Еще больше усугубит кризис нынешняя транспортная и торговая блокада Донбасса, прямые потери от которой составят миллиарды долларов”, — прогнозирует эксперт.
Напомним: мероприятия “Украинского выбора” регулярно пытаются сорвать представители “партии войны”. Офис “Украинского выбора — Права народа” неоднократно подвергался вооруженным нападениям и поджогам, а отдельные народные депутаты даже открыто призывали к убийству В.Медведчука.